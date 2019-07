Zwölf Neupflanzungen : Schnurbaum, der Bahnstadt-Bienenfreund

Zwölf dieser Schönheiten sollen nahe Hochschule einmal Schatten spenden und Insekten erfreuen.

Opladen Der Name klingt nach sommerlicher verheißungsvoller Poesie: Schnurbaum, auch Perlschnurbaum oder Honigbaum. Dazu eine ausladende runde Krone, hübsche weiße Blüten. Der Schnurbaum könnte in der Bahnstadt den alten Kastanien an der Werkstättenstraße glatt die Schau stehlen. Erstmal aber muss er wachsen. Und das dutzendfach. Denn im Freiraum in der Bahnstadt-Ost, konkret der Bereich um den Zugang zur noch im Bau befindlichen Dependance der Technischen Hochschule Köln und der Cube Factory 577 (Areal der ehemaligen Ausbesserungshallen), sollen zwölf Schnurbäume für optische Anreize, Begrünung und Schatten sorgen. Jetzt sind in der verkehrsberuhigten Aufenthaltszone die ersten Bäume gepflanzt, die in Zukunft auf den Campusplatz hinführen wird. Bahnstadt-Aufsichtsratschef Paul Hebbel, Bahnstadtgeschäftsführerin Vera Rottes und Stadtgrün-Planer Jörg Großbruchhaus haben den ersten Honigbaum eingesetzt.