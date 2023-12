Aktuelle Lage der Betreuung In den Leverkusener Kitas fehlen 1010 Plätze

Aktuell fehlen in der Kinderbetreuung für das Kindergartenjahr 2023/2024 rund 1010 Plätzen, davon etwa 860 im U3-Bereich und rund 150 Plätzen im Ü3-Bereich. Die Tendenz ist steigend. Zudem sind einige Kita-Einrichtungen in alten Gebäuden/Containerbauten untergebracht. Das geht aus einer Sachstandsvorlage für den Stadtrat hervor, der am Montag tagt.