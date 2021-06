„CarBiball“ auf dem Märchenwaldparkplatz : In Abendrobe im Auto: Marianum feiert Abi

In Abendrobe im Auto: Marianum feiert Abi

Der Abiball „CarBiball“ der Marienschule lief in diesem Jahr erneut als eine Art Autoparty auf dem Märchenwaldparkplatz in Odenthal. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen/Odenthal Nach 2020 fand auch die jetzige Abschlussfeier für 120 Abiturienten des Opladener Gymnasiums auf dem Parkplatz des Märchenwaldes in Odenthal statt.

Analog zum Vorjahr hatten sich rund 120 Schüler mit ihren Eltern – allesamt mit negativem Corona-Test – auf dem Parkplatz des Märchenwaldes in Odenthal versammelt und das Ereignis unter dem Motto „CarBiball“ ins Auto verlegt. „Wir hätten letztes Jahr nicht gedacht, dass wir in diesem Jahr wiederkommen“, sagte Johannes Brüls, Geschäftsführer der Firma für Veranstaltungstechnik Latteyer, der die Feier vorbereitet und die Verbindung zur Stadt Odenthal geschaffen hatte. „Werner Nolden wollte uns das Gelände an der Opladener Wupperwiese zur Verfügung stellen. Das hätte auch funktioniert, aber kurz vor der finalen Zusage der Stadt Leverkusen haben wir abgesagt, weil die Wetteraussichten zu schwierig waren. Wir wollten vermeiden, dass wir bei Regen auf der Wiese sitzen“, erläuterte Brüls, der mit seiner Firma verhältnismäßig gut durch die Krise gekommen ist.