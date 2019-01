Statistik: Immer weniger Leverkusener greifen zur Zigarette

Die Raucherquote ist in Leverkusen rückläufig. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Leverkusen Laut Zahlen des Statistischen Landesamtes NRW ist die Raucherquote in Leverkusen rückläufig. Weniger chronische Lungenerkrankungen gibt es deshalb aber nicht.

Wie üblich startet das neue Jahr bei vielen mit neuen Vorsätzen: weniger Süßigkeiten, weniger Alkohol, keine Zigaretten mehr. Bei letzterem scheinen viele zumindest in den vergangen Jahren Erfolg gehabt zu haben. Denn die Anzahl der Raucher ist in Leverkusen nach Angaben des Statistischen Landesamtes NRW seit 2005 um 4,6 Prozent gesunken.

Dennoch gibt es noch keinen Grund zum Aufatmen. Denn die Deutschen insgesamt, lassen sich so schnell das Rauchen nicht vermiesen: „Trotz Warnhinweisen, zugekleisterter Zigarettenverpackungen und Werbeverbot in TV und Kino, liegt Deutschland noch immer unter unter den Top-Ten der Staaten mit den meisten Rauchern, und jeder siebte hierzulande stirbt an den Folgen des Tabakkonsums“, sagt Michael Lobscheid von der IKK classic. Deshalb sei es weiterhin umso wichtiger, Raucher beim Aufhören zu unterstützen beziehunsgweise zu verhindern, dass Menschen überhaupt zum Glimmstängel greifen.