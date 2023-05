Versorgung von stationär pflegebedürftigen Menschen in Leverkusen Altenbetreuer schlagen Alarm: Immer weniger Heimplätze

Der Arbeitskreis Leverkusener Berufsbetreuer schlägt Alarm: „In unserer täglichen Arbeit erfahren wir – in den letzten Jahren stetig zunehmend –, dass Leverkusener Bürger, die stationär pflegebedürftig werden, in Leverkusen keinen Heimplatz finden“, heißt es in einer Petition an Oberbürgermeister Uwe Richrath. Heimplätze müssten dann häufig in der Umgebung von Leverkusen angenommen werden, „was für Angehörige oder Freunde häufig bedeutet, dass Besuche gar nicht mehr oder nur noch sehr selten möglich sind“. Der Arbeitskreis hat den Eindruck gewonnen, „dass Leverkusen mit Pflegeheimplätzen unterversorgt ist, was inoffiziell auch von Ihren Verwaltungsmitarbeitern bestätigt wird.“ Fakt sei, „dass Leverkusen heute weniger Heimplätze hat als noch vor zehn Jahren und das bei stetig steigender Zahl von älteren Menschen“.