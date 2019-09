Wirtshaus „Zur Linde“ : Alle 14 Tage geht’s bei Herbrichs rund

Leverkusen 2015 kaufte Mike Herbrich das Fachwerkhaus „Zur Linde“ und restaurierte es liebevoll. Die Gäste kommen gerne, um Livemusik zu hören und zu feiern.

Der Name stammt wahrscheinlich nicht vom Lindenbaum neben dem Haus, sondern ist angelehnt an die benachbarte Ortschaft Pattscheid-Linde. So jedenfalls vermutet Mike Herbrich, der seit 2015 Besitzer des Gebäudes ist. In der Szene ist der 65-Jährige kein Unbekannter, zumal er ab 1977 elf Jahre die Kneipe „Zwieback“ in der Opladener Neustadt betrieb. Damals war er mit 23 Jahren nicht nur der jüngste Opladener Wirt, sondern hatte die Kneipe auch eröffnet, ohne jemals zuvor hinter einer Theke gestanden zu haben. Schon während seiner Ausbildung zum Industriekaufmann war ihm klar geworden, dass Büro nicht sein Ding war. Als Kneipier war er hingegen eine Art Naturtalent. Denn parallel zum „Zwieback“ übernahm er mit dem „Mobilé“ und „Basta“ weitere und erfolgreiche Kneipen in Köln, betrieb in Griechenland außerdem eine Stranddisco.