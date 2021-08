Vier Tage – 25 Stände : Im September gibt es eine kleine Bierbörse

So schön wie vor Corona, aber natürlich viel kleiner, soll sie werden, die 34.Bierbörse in Opladen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Und sie kommt doch. In gut einem Monat wird auf der Festwiese die 34. Opladener Bierbörse gefeiert. Allerdings macht Corona dabei auch mit. Bedeutet: Genießen dürfen Geimpfte und Genesene.

Der Sommergarten geht in die Schlussrunde. Bis Sonntag gibt’s noch Biergarten-Stimmung auf der Festwiese an der Kastanienallee. Und ab Montag heißt es dann wieder Vorfreude schüren bis am 11. November eine Winterbierbörse an den Start geht? Von wegen. Veranstalter Werner Nolden und sein Team haben umgeplant – Karl-Josef Laumann macht’s möglich.