Spannendes November-Programm bei der Kulturstadt Leverkusen Künstlerische Anleitung zum Überleben

Eine „Anleitung zum Überleben im 21. Jahrhundert“ lautet der Untertitel des Schauspiels „(R)Evolution“, das am 21. November im großen Forum-Saal zu sehen ist. Wir schreiben das Jahr 2040: unser Leben wird bestimmt von Algorithmen, über allem schaltet und waltet in jedem Haushalt Alecto, die künstliche Intelligenz, die uns sagt, was wir fühlen, tun und denken. Alecto weiß alles und das früher als wir. Das Autoren-Duo Yael Ronen und Dimitrij Schaad treiben in ihrem Stück mit einer großen Portion schwarzem Humor und subtiler Lakonie die Auswirkungen und Herausforderungen der digitalen Revolution und des technologischen Fortschritts im Alltagsleben auf die Spitze.