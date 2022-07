Leverkusener Modell der Malteser : Im Notfall alle wichtigen Infos im Blick

Unterstützung für Tim Feister (rechts): Landesinnenminister Herbert Reul und die Leverkusener CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler. Foto: Malteser

Leverkusen Wichtige Unterlagen hängen in einer Notfalltasche von innen an der Wohnungstür. Das von den Maltesern in Leverkusen erprobte Modell für den Rettungsfall geht nun landesweit an den Start.

Wenn der Rettungsdienst angerufen wird, zählt jede Sekunde. Im schlimmsten Fall geht es um das Leben des Patienten. Um wichtige Informationen leicht zugänglich zu machen, haben die Malteser im Bezirk Rheinland Nord-Ost vergangenes Jahr die „Notfall-Tasche“ etabliert. Sie beinhaltet ein Info-Blatt, auf dem alle wichtigen Daten auf einem Blick verfügbar sind. Gleichzeitig bietet sie genug Platz für weitere Hinweise wie etwa einer Medikamentenliste. Nach einer Testphase von elf Monaten in Leverkusen wird die Notfall-Tasche jetzt von allen Maltesern in gesamt NRW angeboten.

Senioren und andere Hilfsbedürftige können die Info-Tasche gut sichtbar von innen an die Wohnungstür hängen. Auch zusätzliche Dokumente wie die Medikamenten- oder Allergieliste finden ebenfalls dort Platz. Im Notfall sind dann alle Daten für den Mitarbeiter des Rettungsdienstes schnell und einfach zugänglich. Ist der Hilfesuchende nicht ansprechbar, können die Rettungsdienstmitarbeiter so essenzielle Daten abrufen und dementsprechend schnell handeln. „Sollte der Patient etwa eine Allergie gegen ein Medikament haben, wird es gar nicht erst verabreicht. Das sind Informationen, die im Notfall Leben retten,“ erklärt Bezirksgeschäftsführer und Ideengeber Tim Feister. „Einen groben Überblick verschafft das in der Notfall-Tasche enthaltene Info-Blatt. Hier können die Senioren beispielsweise eintragen, wo ihre Patientenverfügung liegt und welche Personen kontaktiert werden sollen“. Doch nicht nur dem Rettungsdienst schafft die Notfall-Tasche Abhilfe: Auch anderen Erst-Helfern liefert sie wichtige Informationen.

Einen weiteren Vorteil erläutert Dorothee Heller, Mitinitiatorin des Projektes: Die Privatsphäre des Patienten wird geschützt. „Manche Menschen bewahren die wichtigen Informationen in Ordnern oder der Handtasche auf. Bei der Suche dieser Unterlagen dringen die Sanitäter dann gezwungenermaßen in die Privatsphäre der Patienten ein. Das ist natürlich für beide Seiten unangenehm. Mit der Notfall-Tasche lässt sich dies verhindern“.

„Wir freuen uns natürlich enorm, dass unser Projekt jetzt auf das ganze Bundesland ausgeweitet wird,“ äußert sich Feister. „Mit der Notfall-Tasche erhoffen wir uns, den Rettungsdienstlern die Arbeit zu erleichtern. Gleichzeitig kann so Zeit gespart werden,“ fasst er zusammen.

Das Projekt findet auch prominenten Zuspruch: So unterstützen Landesinnenminister Herbert Reul und die Leverkusener CDU-Bundestagsabgeordnete Serap Güler die Notfall-Tasche. „Kunden unserer sozialen Dienste – wie dem Hausnotruf, Menüservice oder der ambulanten Pflege – erhalten die Tasche natürlich kostenlos“, ergänzt Feister. Interessierte können sich bei der für sie zuständigen Dienststelle melden, um mehr Informationen zu erhalten.

