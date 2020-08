Stärkung für Zwischendurch : Im Neulandpark gibt’s jetzt eine Pommesbude

„Die Bräter & Verzapfer“: Im Neulandpark bietet Adam Podstawa, hier mit Carolin Wiechmann, jetzt Stärkungen an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Seit Ende Juli brutzeln in Höhe der Freiluftbühne Wurst und Pommes. Inhaber Adam Podstawa will das Geschäft etablieren. Der absolute Verkaufsschlager ist und bleibt die Currywurst.

Eigentlich hatte Adam Podstawa das in Leverkusen angedachte Autokino bewirten wollen – daraus wurde nichts. Doch der langjährige, erfahrene Eventgastronom fand eine andere Lösung, in dem extra angefertigten Container Pommes und Wurst zum brutzeln zu bringen. Er verlegte das Geschäft in den Neulandpark. Dort, in Höhe der Freiluftbühne versucht der 38-Jährige noch bis Ende Oktober schwarze Zahlen zu schreiben. Die Corona-Krise hat dem Unternehmer zugesetzt.

Ein Sprichwort sagt: Mach' sein Hobby zum Beruf – und du musst nie wieder arbeiten. Auf Gastronom Adam Podstawa trifft das voll zu. Die Freude, die er empfindet, wenn er hinterm Grill steht, ist ihm jederzeit anzumerken. Selbst wenn, und das sagte er selbst, die Gastronomie ein undankbares Arbeitsfeld ist. Sehr viel Arbeit trifft auf vergleichsweise wenig Lohn. Und so wundert es nicht, dass die Beschränkungen ob des Covid19-Erregers ein großes Loch in die Taschen des passionierten Mannes gebrannt haben.

„Die Umsätze sind um 90 Prozent eingebrochen“, sagt er ehrlich, und betont: „Wir in der Gastronomie sind das letzte Glied in der Kette“ Seine zwei fest angestellten Mitarbeiter musste er auf Kurzarbeit setzen, eine Kündigung will der 38-Jährige um jeden Preis vermeiden. So aber werde es scheinbar erstmal bleiben, vermutet er. „Große Sprünge können wir nicht machen.“

Umso wichtiger ist es wohl, dass die neue Anlaufstelle für Jeden, der es heiß und fettig mag, im Neulandpark in den verbleibenden Monaten des Sommergeschäfts gut funktioniert. In Höhe der Freiluftbühne ist der Container des Eventgastronoms aufgestellt. Eigentlich hatte er das Autokino bewirten wollen, doch die Idee setzte sich nicht durch. Nun gehe es darum, die Pommesbude an ihrem neuen Standort bekannt zu machen – und im April nächsten Jahres durchzustarten.

Die ersten Anzeichen für ein blühendes Geschäft sehen vielversprechend aus. In der ersten Woche verzeichnete Podstawa geschätzt rund 500 bis 600 Kunden. Eine solche Bude habe hier wohl noch gefehlt, sagt er. Im Sommer seien im Park schließlich viele Menschen, Kinder spielten auf den Spielplätzen. Sicher gebe es mit der Wacht am Rhein und der Strandbar Alternativen, aber die Wege im Neulandpark seien recht weit. „Hier nimmt niemand dem anderen etwas weg“, betont Podstawa.

Das Sommergeschäft laufe von März oder April (je nach Wetterlage) bis etwa Ende Oktober. In dieser Zeit ist der Container jeden Tag von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Unter dem Sonnensegel gibt es zudem Stühle und Tische. Gerade an heißen Tagen ist der Schatten und die frische Briese, die vom Rhein weht, angenehm. In den Wintermonaten soll die Bude dann geschlossen bleiben. Ausnahmen bilden etwaige Veranstaltungen.