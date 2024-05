Notfall auf dem Europaring Im Küppersteger Trog „wackeln“ die Wände

Die Stützwände auf der B 8 (Europaring) sind in schlechtem Zustand und können offenbar auf Dauer nicht mehr von stützenden Stahlkonstuktionen getragen werden. Das geht aus einer Information der Verwaltung im Ratsinformationsdienst hervor. „Seit Anfang der 2000er Jahre ist bekannt, dass es an den Stützwänden südlich der Kreisverkehres zu Bewegungen kommt“, heißt es in der Mitteilung. Um die Verkehrssicherheit aufrechtzuerhalten, wurden die Wände abgestützt. Im Rahmen einer Notmaßnahme wurden auf der Ostseite in 2007 kurzfristig verfügbare Gitterstützen gesetzt. Auf der Westseite wurden Anfang 2010 Doppel-T-Träger mit wesentlich längerer Lebensdauer installiert. Seitdem werden regelmäßige Messungen vorgenommen, „um weitere Bewegungen der Wände zu beobachten“. Außerdem werde der Zustand der Stützen im Rahmen der Bauwerksprüfungen wiederkehrend überprüft. „Im Zuge der letzten Messungen im März dieses Jahres wurden auf der Ostseite Verschiebungen festgestellt, die ein sofortiges Handeln erfordern“, heißt es weiter. Die Bauverwaltung fand eine Firma, die die erforderlichen Arbeiten kurzfristig übernehmen kann. Mit der Ausführung des Auftrags sei Ende Mai/Anfang Juni zu rechnen, schreibt die Verwaltung.