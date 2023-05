Klinikum Leverkusen-Schlebusch Pflege-Azubis übernehmen das Kommando

„Könnt ihr bitte das Essen verteilen?“ Normalerweise bekommen die Auszubildenden in einem Krankenhaus täglich den Auftrag, die Tabletts in die Patientenzimmer zu bringen. Auf der chirurgischen Station in der dritten Etage des Klinikum-Hauptgebäudes bat diesmal Mara Augstein als angehende Pflegefachkraft die examinierten Pflegekräfte um den Dienst. Eine Woche lang wurde dort nämlich mit vertauschten Rollen gearbeitet: Sieben Tage in allen drei Schichten hatten 22 Auszubildende im dritten Lehrjahr das „Kommando“ auf der Station – ein Pilot-Projekt.