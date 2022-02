Im Forum in Leverkusen : Markt für Modellspielzeuge

Ob Märklin, LGB oder Fleischmann - wer seine Modelleisenbahn erweitern möchte, kann im Forum fündig werden. Foto: ADLER-Märkte GmbH

Leverkusen Eine Zeitreise in die Welt der Spielzeuge verspricht der Adler-Modellspielzeugmarkt am Sonntag, 20. Februar, von 11 bis 15 Uhr im Forum am Büchelter Hof. „Von Opas erstem Auto aus Blech bis hin zur digitalen Modelleisenbahn oder den Modellautos der Rennwagen von den bekannten Weltmeistern, finden die Besucher alles, was die Herzen höherschlagen lässt“, kündigt der Veranstalter an.

Während der Pandemie hätten sich viele Menschen ihrem alten Hobby zugewendet und die Liebe zu Modelleisenbahnen, Modellautos oder Blechspielzeugen wiederentdeckt. Bei Händlern ließen sich nun Raritäten entdecken. Besucher könnten aber auch eigene Schätze tauschen oder an Händler verkaufen.

Eintritt (2G-Regel): 6 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.

(sug)