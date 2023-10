Im April 2024 im Erholungshaus in Leverkusen Bayers Festival-Eröffnung im Dreivierteltakt

Vor Veröffentlichung des Programms waren zwei Veranstaltungen im nächsten „stART“-Festival 2024, das Bayer Kultur vom 13. April bis 16. Juni realisiert, bereits ausgebucht. Restkarten gibt es noch für den Abend mit Ute Lemper und WDR Funkhausorchester, der Liederabend mit Fatma Said auf der Wartburg in Eisenach, ist ausverkauft. Ganz schnell dürften auch die (kostenlosen) Tickets für das sehr beliebte Eröffnungsfest am 13. April im Erholungshaus vergriffen sein. „Alles Walzer“ ist der Auftakt mit dem Grazer Salonorchester überschrieben, es wird aber nicht nur im Dreivierteltakt getanzt. Da ist für jeden etwas dabei, verspricht Festival-Leiter Christoph Bömke, auch eine Disco.