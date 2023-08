IHK schickt Ausbildungsbotschafter in Schulen Berufsorientierung auf Augenhöhe

Mehr als 250 Ausbildungsberufe existieren in Deutschland. Schüler kennen in der Regel nur zehn. Mit Hilfe so genannter „Ausbildungsbotschafter“, die für die Industrie- und Handelskammer (IHK) Köln im Einsatz sind und unter anderem Präsentationen in den Schulen zeigen, soll sich das ändern. Speziell im Großraum Leverkusen. Denn dort sei diese Initiative noch recht unbekannt, berichtete Koordinatorin Christina Sampl am Donnerstag in der IHK-Geschäftsstelle Leverkusen/Rhein-Berg.