Bundesweiter Vergleich : IHK lobt Leverkusens Steuerpolitik

Leverkusen Doch sei das regionale Niveau der Gewerbesteuer insgesamt noch zu hoch.

Die IHK Köln lobt Leverkusens aktuelle Gewerbesteuerpolitik und nennt sie beispielhaft für die Region. „Das Beispiel Leverkusen beweist: Auch mit niedrigen Hebesteuer-Sätzen lassen sich respektable Gewerbesteuereinnahmen erzielen“, kommentiert Achim Hoffmann, Steuer-Experte der IHK Köln, die aktuellen bundesweiten Vergleichszahlen der Gewerbesteuer-Hebesätze. Leverkusen hatte 2019 den Gewerbesteuer-Hebesatz für 2020 von 475 auf 250 Prozent gesenkt. „Im IHK-Bezirk Köln haben erfreulicherweise nur vier Kommunen an der Gewerbesteuer-Schraube gedreht und die Hebesätze erhöht“, schreibt Hoffmann. „Trotzdem ist das Niveau, auf dem sich die Kommunen in der IHK-Region Köln seit Jahren bewegen, einfach viel zu hoch, um sich im Standortwettbewerb mit anderen Kommunen, vor allem in Süddeutschland, durchzusetzen.“ Im Bundesschnitt gingen die Gewerbesteuer-Hebesätze 2020 gegenüber 2019 um einen Prozentpunkt auf 435 Prozent zurück. Dieses leichte Minus sei vor allem auf die Senkung in Leverkusen zurückzuführen. Eine Übersicht über die Entwicklung der Hebesätze für die Gewerbe- und die Grundsteuer im IHK-Bezirk Köln findet sich auf www.ihk-koeln.de/536