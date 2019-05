IHK-Umfrage : Konjunktur bleibt auf hohem Niveau

Eva Babatz (IHK) meldete am Montag auch, dass Unternehmen die aktuellen Konflikte in der Weltwirtschaftspolitik zu spüren bekommen. Foto: Teifel, Udo (tei)

Leverkusen Brexit, US-Sanktionen und Fachkräftemangel bereiten Unternehmen sorgen. Die Binnennachfrage bleibt weiterhin stark.

Die Stimmung der Unternehmen in Leverkusen und im Rheinisch-Bergischen Kreis ist positiv, aber nicht mehr ganz so positiv wie im vergangenen Jahr. So lassen sich die Ergebnisse der jüngsten Konjunkturumfrage der IHK Köln für das Frühjahr 2019 zusammenfassen. Sorgenkinder sind der Export und die Industrie, stellte Eva Babatz, Leiterin der Zweigstelle Leverkusen/Rhein-Berg, fest.