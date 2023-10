Konjunkturumfrage in Leverkusen und Umgebung IHK befürchtet „Sturmflut“ für die Wirtschaft

Wie ist die Stimmung in den Unternehmen in Köln und der Region? Wie reagieren die Betriebe auf multiple Krisen und Herausforderungen wie hohe Energiepreise, Fachkräftemangel und bürokratische Hürden? Für den Konjunkturbericht im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Köln wurden insgesamt 2500 Unternehmen befragt. Davon haben sich 744 an der Umfrage beteiligt, darunter 65 aus Leverkusen.