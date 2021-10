Verkaufsoffener Sonntag gekippt : Leverkusener Händler kritisieren Verdi

Frust in der City: Händler durften am Sonntag nicht öffnen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Leverkusen Nach dem kurzfristig erteilten Verbot eines Verkaufsoffenen Sonntags in der Wiesdorfer City durch das Oberverwaltungsgericht am Freitag, hat die Werbegemeinschaft City massive Kritik an der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geübt.

Die Arbeitnehmervertretung hatte durch ihren Eilantrag das Verbot bewirkt.

Durch die Kürze der Zeit sei es der Stadt Leverkusen nicht möglich gewesen, „den Antrag substantiiert zu erwidern und die dort vorgetragenen Argumente zu entkräften“, heißt es in einer Pressemitteilung der Werbegemeinschaft City Leverkusen. „Um den Antragstellern keine Chance auf eine Antragserwiderung zu geben, wurde der Antrag durch Verdi erst am Freitagvormittag eingereicht, damit war keine Reaktion mehr möglich“, heißt es weiter. „Leider müssen wir immer wieder feststellen, wie auch in diesem Falle, dass es der Dienstleistungsgewerkschaft keineswegs um Arbeitnehmerschutz geht. Hier wird ein allein ideologisch getriebener Feldzug geführt.“

Mit einer solchen Vorgehensweise sei weder den Arbeitnehmern noch dem Handel gedient, „sondern einzig und allein dem Online-Handel, welcher ohne Wettbewerb jeden Sonntag geöffnet ist“, schreiben die Händler weiter.

Der stationäre Einzelhandel in Leverkusen, „welcher viel Geld und Zeit in die Planung und Vorbereitung des LevLive Wochenendes und des Sonntages gesteckt hat“, stehe erneut vor verschlossenen Türen. Der Antrag der Werbegemeinschaft sei in allen Punkten korrekt gewesen. „Dies hätte sich auch bei einer ordnungsgemäßen Prüfung feststellen lassen“, heißt es in der Pressemitteilung der Händler abschließend.