In der Neuen Bahnstadt Brückenfest: Ideenmarkt für das Ehrenamt

Leverkusen · Ein vielfältiges Angebot erwartete die Besucher des Brückenfests an den vielen bunten Ständen am Sonntag im Park an der Campusbrücke. Dutzende Organisationen warben auf der Wiese, die die Campusbrücke einrahmt, für das Ehrenamt.

14.05.2023, 16:31 Uhr

Einsatzkräfte von THW und Malteser zeigten beim Brückenfest eine Höhenrettungsübung. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Elias Baber

Außerdem informierten Vertreter verschiedener Organisationen in Talkrunden von 12 bis 17 Uhr über Entwicklungen in der Bahnstadt.