Richtige Erziehung : Hunde müssen sich ihr Futter verdienen

Ein Hund bedeutet Verantwortung. Viele Menschen machen die immer gleichen Fehler und wissen zu wenig über ihren wohl besten Freund.

Ein Leben ohne Hund ist für Jenny Seefeld nur schwer vorstellbar. Als kleines Mädchen ging sie mit den Nachbarshunden spazieren, heute trainiert sie Vierbeiner mit problematischem Verhalten und hält Seminare vor Polizei und Bundeswehr, trägt ihr Wissen in die Niederlande, Belgien und zu den K9-Spezialeinheiten in den USA. Der Schlüssel zur Erziehung eines Hundes, sagt sie, ist die Bindung zum Vierbeiner.

Schon als Welpe müssen die jungen Hunde demnach an den Zitzen der Mutter ums Futter kämpfen. Das könne in den ersten Monaten bei der neuen Familie fortgeführt werden. Seefeld empfiehlt, das Hauptfutter nicht aus dem Napf zu servieren, sondern es mit auf die täglichen Spaziergänge zu nehmen. „Hunde müssen arbeiten, um an ihr Futter zu kommen“, betont sie. So würden sie bei gutem Verhalten mit einem Griff in die Tasche belohnt. In den eigenen vier Wänden hingegen bringe diese Methode nicht sonderlich viel. „Dort gibt es keine Ablenkung – die ist draußen“, erläutert die langjährige Hundetrainerin.