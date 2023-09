Hundeschwimmen in Leverkusener Freibad Wasserspaß für muntere Vierbeiner

Wenn am Ende des Sommers im Freibad Wiembachtal fröhliches Kindergeschrei durch lautes Bellen abgelöst wird, ist es wieder Zeit für das Leverkusener Hundeschwimmen „LevDog“. Bereits zum siebten Mal öffneten sich am Wochenende die Tore der Opladener Badeanstalt für Hundebesitzer und ihre vierbeinigen Lieblinge. Neu war in diesem Jahr, dass die Veranstaltung zum ersten Mal an zwei Tagen stattfand. „Da dieses Event in den letzten Jahren so gut angenommen worden ist, wollten wir den Besuchern die Möglichkeit geben, am nächsten Tag nochmal wieder kommen zu können, erklärte die Veranstalterin Tiina Ripatti das neue Konzept.