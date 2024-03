Fußball-Derby Hunderte Bayer-04-Fans marschieren durch Köln

Mehrere hundert Anhänger der Werkself haben sich am Sonntagmittag fast komplett schwarz gekleidet am Fan-Marsch zum Bundesliga-Derby gegen den 1. FC Köln beteiligt. Mit zwei Zügen fuhren sie von Leverkusen aus zum Kölner Hauptbahnhof und marschierten von dort zum Neumarkt. Ab da ging es mit Sonderbahnen zum FC-Stadion nach Müngersdorf. An ihrer Seite: Polizei in Leverkusen, die sich weitgehend zurückhielt und ein Großaufgebot von mehr als 1000 Polizisten in Köln samt Hubschrauber. Nach Auskunft der Polizei lief der Fan-Marsch friedlich und ohne gewalttätige Auseinandersetzungen mit den Kölner Fans ab. Wenn auch mit „Hinterlassenschaften“ entlang des Wegs – massenhaft Aufkleber und Pinkeleien an Hauswänden. Auf dem Rückweg wurden die Bayer 04-Fans mit Sonderzügen direkt zum Deutzer Bahnhof gefahren.