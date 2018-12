Polizei ermittelt in Leverkusen : Zwergspitz von großen Hunden zerfleischt

Der American Staffordshire steht auf der Liste gefährlicher Hunde. (Symbolbild) Foto: Tierheim Hilden/dpa

Leverkusen Fünf Hunde sollen in Leverkusen an Weihnachten einen Zwergspitz angefallen und so schwer verletzt haben, dass das Tier wenig später starb. Nun ermittelt die Polizei gegen den Halter.

Nach einem tödlichen Angriff von mehreren großen Hunden auf einen Zwergspitz auf der Hamberger Straße in Leverkusen-Lützenkirchen an Heiligabend ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung gegen den 31-jährigen Hundehalter. Das bestätigte am Freitag eine Polizeisprecherin.

Die 38-jährige Halterin des Zwergspitzes war an Heiligabend gegen 16.15 Uhr auf der Hamberger Straße in Lützenkirchen mit ihrem Hund unterwegs. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet. Die fünf Hunde - es sollen American Staffordshire Terrier sein - hätten den Zwergspitz namens „Romeo“ eingekreist und durch Bisse schwer verletzt. „Romeo“ starb wenig später in einer Tierklinik an seinen Verletzungen.

Es gebe Zeugen für den Vorfall, sagte die Polizeisprecherin. Dass es American Staffordshire waren, bestätigte sie nicht. Ein Zeuge habe von Boxern gesprochen. Der Hundehalter sei inzwischen bekannt. Gegen ihn werde ermittelt, auch seien seine Daten an die städtischen Ordnungsbehörden weitergegeben worden. Die sollten nun prüfen, ob eine Erlaubnis zum Halten gefährlicher Hunde vorliege. Der American Staffordshire Terrier ist in NRW als gefährlicher Hund gelistet.

(bu)