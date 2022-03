„Leblose Person“ in Leverkusen : Hubschrauber und Rettungsboote suchen Rhein ab

„Leblose Person“ in Leverkusen

Leverkusen Zeugen haben eine „leblose Person“ im Uferbereich bei Rheinkilometer 699 treiben sehen wollen.

„Leblose Person im Rhein“ – diese Meldung hat am Samstag die Leverkusener Feuerwehr in Atem gehalten. Die Leitstelle wurde nach eigenen Angaben gegen 14.30 Uhr alarmiert. In Höhe von Rheinkilometer 699 – Stadtgrenze zu Köln – treibe eine leblose Person im Uferbereich, hieß es. Darauf wurden Kräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr sowie der Ortslöschzug Hitdorf der Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle entsandt. Die Einsatzkräfte suchten das Ufer bis Hitdorf ab, unter anderem mit zwei Mehrzweckboden. Die Werkfeuerwehr vom Chempark Leverkusen unterstützte die Suche. Außerdem war ein Rettungshubschrauber im Einsatz, ebenso die Wasserschutzpolizei. Nach anderthalb Stunden ohne Leichenfund wurde die Suche eingestellt, teilte die Feuerwehr mit.