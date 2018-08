Hubschrauber landet am Forum Leverkusen

Rettungeinsatz : Hubschrauber landet am Forum

Der Rettungshubschrauber Christoph 3 landete vor dem Forum. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Wiesdorf Staub aufgewirbelt im wahren Wortsinn hat am Dienstagvormittag die Landung eines Rettungshubschraubers auf dem Vorplatz am Forum. Für einen rettungsdienstlichen Einsatz hatte die Leverkusener Feuerwehr einen Notarzt aus Köln angefordert, weil die beiden Leverkusener Notärzte zu der Zeit in anderen Einsätzen gewesen sind, bestätigt die Stadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Amtshilfe, die im umgekehrten Fall auch Leverkusen in Köln leistet, kam per Hubschrauber Christoph 3. Nach RP-Informationen lief der Rettungseinsatz in der nahe gelegenen Senioren-Wohnanlage in der City. Die Feuerwehr sperrte den temporären Hubschrauberlandeplatz ordnungsgemäß ab, um Passanten zu schützen.

(LH)