Motiv Geldnot : Hotelräuber stellt sich der Polizei

Leverkusen Der Räuber, der in der Nacht zum Donnerstag ein Hotel in Wiedorf überfallen hatte, hat sich nur wenige Stunden später der Polizei gestellt.

Der 30-Jährige kam am Donnerstag Abend zur örtlichen Polizeiwache und gestand, angeblich aus Geldnot den Überfall begangen zu haben. In dem Hotel hatte er eine 49-jährige Angestellte mit einem Messer bedroht und war anschließend mit dem erbeuteten Bargeld geflüchtet. Der bereits mit Gewalt- und Eigentumsdelikten auffällig gewordene Mann soll noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.