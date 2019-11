Zum 95. Geburtstag : Großonkel Bruno Wiefel

1969 kam Willy Brandt wieder nach Leverkusen zum Wahlkampf. An seiner Seite: Bruno Wiefel (Mitte) und Bruno Krupp. Foto: Bergischer Geschichtsverein

Opladen Charakterkopf, Bürgermeister, Bundestagsabgeordneter. Bruno Wiefel ist auch ein Mann, der dem OGV unter die Arme griff.

Bruno Wiefel ging als letzter Bürgermeister von Opladen in die Geschichte des jetzigen Stadtteils ein. In knapp einer Woche würde Wiefel 95 Jahre alt. In der Villa Römer hielt OGV-Vorsitzender Michael Gutbier daher einen Vortrag über seinen einstigen guten Freund. Wiefel nämlich half beim Start des Opladener Geschichtsverein (OGV) maßgeblich mit.

Es ist Mai 1980 und ein neugieriger Junge schüttelt Bruno Wiefel die Hand. Er und seine Freunde trauen sich an den Politiker heran, weil er nahbar wirkt, weil er zuhört. Michael Gutbier ist der Junge. Er trägt Wiefel seine Anliegen vor: die Geschichte seines Wohnorts näher erfahren. Sechs Jahre zuvor war Opladen in Leverkusen eingemeindet worden. Gutbier und seine Freunde verstanden die Aufregung nicht, wollten die Hintergründe erfahren. Und Wiefel, zu diesem Zeitpunkt Bezirksvorsteher und Mitglied des Bundestags – erst Verkehrs-, dann Verteidigungsausschuss, der mit den ganz Großen der Deutschen Politik wie Brandt und Schmidt gearbeitet hatte –, nahm sich Zeit, unterstützte die Knirpse und stellte einen einflussreichen Fürsprecher. „Ohne ihn wäre der Verein nicht da, wo er heute ist“, betont Gutbier. Wiefel gilt also als so etwas wie der Großonkel des OGV. So wie er wohl für viele Opladener als einer der wenigen Politiker gilt, die Menschen begeistern konnten. Als er einst mit Willy Brandt in einem offenen Wagen durch die Stadt fuhr, winkten dem Duo Hunderte zu.

info Bruno Wiefel prägte das Stadtbild in Opladen GBO Bruno Wiefel arbeitete im Gemeinnützigen Bauverein Opladen (GBO). Als Geschäftsführer prägte er das Stadtbild Opladens entscheidend. Wiefel galt als Bauherr, der darauf achtete, dass die Wohnungen altengerecht gebaut wurden. Das Heim am Berliner Platz wurde unter ihm errichtet und existiert bis heute. Ihm zu Ehren steht an der Kölner Straße das Bruno-Wiefel-Haus, in dem unter anderem eine Kita untergebracht ist. Die Städtepartnerschaft mit Bracknell (England) entstand insbesondere auf seine Initiative. Die besiegelnde Urkunde wurde 1973 unterschrieben.

Als Wiefel am 13. September 2011 starb, berührte das dementsprechend viele Opladener. Die Bilder des 11. September in den USA waren die Letzten, die der 76-Jährige sah. Er brach kurz darauf zusammen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. „Die verstörten ihn“, berichtet Gutbier. So ging einer der charismatischsten Politiker seiner Zeit. Dessen Vater fand 1935 Arbeit im Ausbesserungswerk, so kam der junge Wiefel ins heutige Leverkusen, wo er die Schule besuchte, aber kein Abitur machte. Dennoch gelang es ihm, eine fliegerische Ausbildung zu absolvieren. In den Folgejahren diente Wiefel als Soldat und saß in britischer Kriegsgefangenschaft.

Eine private Aufnahme: Bruno Wiefel und seine Frau Marianne vor ihrer Steinsammlung. Der beliebte Politiker aus Opladen starb 2001. Foto: Reinhold Braun/Archiv Reinhold Braun

An dem hielt er fest: Wiefel nahm seinen Bundestagssitz, also den tatsächlichen Stuhl mit Pult, aus Bonn mit. Foto: Seibel, Peter (sb)

Das Wahlplakat der SPD und Wiefel von Mitte der 60er Jahre. Foto: Reinhold Braun/Archiv Reinhold Braun

Der Opladener Marktplatz wird zur Bühne für große Politik: Willy Brandt unterstützte 1965 den Wahlkampf von Wiefel. Foto: Reinhold Braun/Archiv Reinhold Braun

SPD-Treffen mit Lokalpolitiker Heinz-Gerd Bast, Herbert Wehner und Bruno Wiefel. Foto: Reinhold Braun/Archiv Reinhold Braun