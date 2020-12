Neue Gebührenordnung der Stadt Leverkusen : Holpriger Start für neue Parkkonzepte

Offiziell gilt das Baufeld fürs Bahnhofsquartier in Opladen nicht als Parkplatz. Das „wilde“ Parken wird aber im Moment noch geduldet. Foto: Bernd Bussang

Leverkusen Die Corona-Pandemie lässt manchen zurück aufs Auto umsteigen. Neue Angebote wie etwa das Monatsparkticket in Schlebusch werden kaum genutzt.

Aktuell nutzen immer weniger Menschen in NRW das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs. Das geht aus einer neuen Umfrage im Auftrag des Verkehrsbunds Rhein-Ruhr (VRR) hervor. Um die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus zu senken, nutzen viele für die wichtigen Wege wieder mehr das eigene Auto.

Doch wer dann mit dem fahrbaren Untersatz unterwegs ist, braucht auch einen sicheren Ort, um das Auto abzustellen. Das Thema Parkplätze im Stadtgebiet ist ein viel diskutiertes in Leverkusen. Das kostenlose Abstellen des Wagens ist in der Nähe der Stadtzentren? Eine Seltenheit. Und auch bei den gebührenpflichtigen Parkplätzen gibt es von Stadtteilzentrum zu Stadtteilzentrum deutliche Unterschiede. Politiker, Werbegemeinschaften und städtische Experten hatten in einem monatelangen Diskussionsprozess eine neue Parkgebührenordnung erarbeitet. Im Sommer hat der Rat der Stadt schließlich die „Anpassung der Parkraumbewirtschaftung“, wie es in Beamtendeutsch heißt, in Wiesdorf, Opladen und Schlebusch beschlossen.

Info 40.000 Euro Mehreinnahmen Das soll die neu Gebührenordnung bringen: Die Stadt geht von Mehreinnahmen von 40.000 Euro aus. Die Kosten in der groben Übersicht Wiesdorf: Auf den Straßen rund ums Einkaufszentrum (Zone 1): 1,80 Euro pro Stunde, in den anderen Zonen: 1,50 Euro/Stunde. Opladen: Mindestparkgebühr von 0,20 Euro. Stundenpreis: 1,20 Euro. Schlebusch: Stundenpreis 1,20 Euro.

Im Anschluss wurden die Technischen Betriebe (TBL) beauftragt, die Beschilderung im Stadtgebiet entsprechend anzupassen. Diese Anpassung sei im November abgeschlossen worden, teilt Stadtsprecherin Julia Trick jetzt auf Anfrage mit. Auch die Parkscheinautomaten in Opladen und Schlebusch seien Anfang November auf die neue Gebührenordnung umgestellt worden, ergänzt sie. In Wiesdorf sollen die Automaten in Kürze auf die neuen Kosten angepasst werden. Was diese neuen Gebühren der Stadt an Mehreinnahmen bringen, ist noch nicht genau abschätzbar, eben weil die Automatenumstellung noch nicht abgeschlossen ist, heißt es von der Stadt weiter.

Auf der anderen Seite stehen die Ausgaben. Mit 92.000 Euro hatte die Verwaltung im Sommer kalkuliert, auf die sich die Kosten für die Umstellung und Neuanschaffung von Parkautomaten sowie die Änderung der Beschilderung belaufen.

Auch seit der Verschärfung der Corona-Regeln Anfang November werden die Stadtzentren von Wiesdorf und Opladen weiterhin täglich kontrolliert. In Schlebusch werde „im Rahmen der personellen Möglichkeiten“ ebenfalls regelmäßig überprüft“, sagt Trick. Dort wurde im Sommer für das mit einer Parkscheibe bewirtschaftete Gebiet ein Monatsticket für 40 Euro eingeführt. Das stößt bei den Autofahrern bisher allerdings auf wenig Gegenliebe. „Anders als erwartet wurden bislang lediglich neun Monatstickets ausgegeben“, bestätigt Trick.

Die Parksituation in Opladen wird auch von der Verzögerung im Bau des neuen Bahnhofsquartiers beeinflusst. Denn solange am Bahnhof nicht gebaut wird, wird ein Großteil der späteren Baufläche als „wilder“ Parkplatz genutzt, wo Pendler ihr Auto kostenneutral abstellen können, allerdings mit Schlaglöchern zurechtkommen müssen.