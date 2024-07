Samstag ist ab 12 Uhr Party in Leverkusen-Wiesdorf „Holi Festival“: Farbspektakel im Neulandpark

Diesen Samstag wird es bunt im Neulandpark. Und geräuschvoll. Das „Holi Festival of Colours“ macht Station in der Stadt. DJs legen Musik der Genres Elektro, Minimal und House auf. „Dazu lassen die Besucher stündlich in einem ,Big Throw‘ buntes Pulver in die Luft und kreieren so ein unvergessliches Bild in den Farben des Regenbogens“, kündigt der Veranstalter an.