Holi Festival 2018 in Leverkusen: Fest der Farben lockt 7000 Partygäste

Holi Festival : Fest der Farben lockt 7000 in den Neulandpark

Farbiger geht es nicht! Beim Holi Festival in Neulandpark ging es bunt, laut und friedlich zu. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Beim Holi Festival mit indischem Ursprung heizten acht DJs dem jungen Partypublikum ein. Die Botschaft: Wir sind alle eins. Wir zeigen die schönsten Bilder.

Laut, gut gelaunt und natürlich vor allem bunt: Das Holi Festival machte am Wochenende zum siebten Mal Halt in Leverkusen. In kiloweise farbiges Holi-Pulver gehüllt und in Elektrobeats getränkt, wandelte sich der Neulandpark zu einer Partyzone. Und die Begeisterung fürs Spektakel ist ungebrochen: Rund 7000 Besucher zählte das Festival am Samstag.

Das bedeutet, dass die Zahlen stabil bleiben, seitdem das Festival 2012 sein Debüt in Leverkusen feierte, verriet Johannes Thull von der Holi Festival GmbH, Berlin. Das Fest, das aus Indien stammt und den Frühling willkommen heißt, ist ein Höhepunkt in der Stadt. Gerechnet auf die Zahl der Einwohner ist es eines der Feste, die prozentual am besten ankommen, erzählte Thull.

Nachdem es die meisten Tage zuvor drückend heiß war, kühlte es am Samstag auf angenehme 25 Grad ab. Und es blieb unter dunklen Wolken trocken. Das wird einige Besucher nicht unbedingt gefreut haben. „Regen gehört doch zu einem guten Festival dazu“, betonte Thull. „Außerdem bleibt dann die Farbe an der Haut kleben.“

Doch obwohl der ersehnte Schauer ausblieb, war beim Aufbau eine große Pfütze aus Matsch entstanden. Durch viele der Besucher vergnügt stapften, die nasse Erde spritzten ließen. Bis einer auf die Idee kam, sich bäuchlinks in die Kuhle zu stürzen und meterweit zu rutschen. Es ist diese Einstellung, die das Fest so erfolgreich macht: für einen Tag ist egal, was man selbst und alle anderen denken. Auf dem gut 14.000 Quadratmeter großen, eingezäunten Gelände an der Brücke im Neulandpark hatten es sich die zumeist 16- bis 25-Jährigen auf dem steppenfarbigen Rasen in kleinen Gruppen gemütlich gemacht. Sie quatschten, genossen den Wind, der vom Rhein wehte und die Musik von der Bühne.

Davor hatten sich tausende Musikfans versammelt. Auch ohne Kommando flogen immer wieder bunte Farbpigmente in die Luft und bildeten so kleine bunte Wolken. Sieben DJ-Acts heizten den vorwiegend in weiß gekleideten Fans ein. Schließlich soll die Kleidung am Ende möglichst bunt sein. „Die Farbe geht einfach mit Wasser wieder ab“, sagte Thull. In vielen Fällen stimmt das auch – mit etwas Pech setzt sich das Pulver aber auch fest.