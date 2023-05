In Köln und Leverkusen Hoher Schaden durch Schockanrufe

Sogenannte Schockanrufe, bei denen Unbekannte vorwiegend bei älteren Menschen beispielsweise eine Unfallbeteiligung von Angehörigen vortäuschen und etwa Geld zur Auslösung aus der Haft einfordern, beschäftigen die Polizei weiter. Im laufenden Jahr 2023 hat sie für Köln und Leverkusen bereits 145 Schockanrufe registriert. Nur in fünf Fällen waren die Täter erfolgreich. In den ersten fünf Monaten der Vorjahre hatte die Polizei Köln 234 Fälle in 2022 und 75 Fälle in 2021 erfasst. Die Gesamtzahlen lagen 2022 bei 523 Taten (davon 493 Versuche) und in 2021 bei 403 Taten (davon 382 Versuche). Die Opfer der Schockanrufer finden sich überwiegend in der Altersgruppe der über 80 Jahre alten Menschen. Bei den Taten, in denen die Betrüger erfolgreich waren, entstand meist hoher Schaden, berichtet die Polizei. Im Jahr 2022 lag die erfasste Schadenssumme durch Schockanrufe bei rund einhunderttausend Euro, in 2021 bei über einhundertdreißigtausend Euro.