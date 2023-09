Auflagen in Leverkusen SPD sucht nach Lösung für die Bierbörse

Es bleibt aber dabei: die Bierbörse wird 2024 wie angekündigt an nur drei Tagen stattfinden. Chancen für die Nutzung der Kastanienallee für die Bierbörsen ab 2025 sollen gemeinsam mit den für Veranstaltung wichtigen Bereichen der Stadt erarbeitet werden. Pütz abschließend: „Die Leverkusenerinnen und Leverkusener lieben ihre Bierbörse. Sie ist seit mehr als 35 Jahren in Leverkusen zu Hause. Daher müssen wir einen gemeinsamen Weg finden, die Bierbörse nachhaltig und naturnah durchzuführen.“ Ziel müsse es aber sein, dass die Bierbörse wieder an vier Tagen stattfinde.