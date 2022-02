Hochwasserschutz in Leverkusen : Lösung für Wiembach bleibt ein Problem

Der Wiembach in Opladen: Was noramlerweise fröhlich mittig der beiden Fahrbahnen der Wupper entgegenplätschert, kann bei Hochwasser zur Gefahr für Anwohner werden. Wie der Schutz vor Überschwemmung in dem Bereich verbessert werden kann, ist seit längerem Sreit- und Diskussionspunkt. Foto: Ludmilla Hauser

Leverkusen Die Juli-Flut – ein Ereignis, das seltener als alle 1000 Jahre vorkommen soll. Dennoch: Leverkusen will den Hochwasserschutz verbessern. Auftakt: Eine Online-Info von Stadt und Wupperverband. 100 Bürger schalteten sich ein.

HQ 1000 ist die Kurzformel für 1000-jährliches Hochwasser, ein Ereignis, dessen Eintrittswahrscheinlichkeit seltener als einmal in 1000 Jahren vorkommt. Dennoch fasst HQ 1000 mit seinen derzeit geltenden Werten nicht das, was in der Juli-Flutnacht vor allem über Opladen und Schlebusch hereinbrach. „Der Dhünn-Pegel in Manfort lag mit 387 Zentimetern 70 Zentimeter über dem Höchstspiegel von HQ 1000“, sagt Georg Wulf, Chef des Wupperverbandes. „Der Wupperabfluss bei mehr als 500 Kubikmeter pro Sekunde, bei einem Hochwasser extrem sind es 375 Kubikmeter.“