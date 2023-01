Pegel von Wupper, Dhünn, Rhein in Leverkusen noch im unkritischen Bereich Hochwassergefahr – Stadt sperrt Unterführung an der Bismarckstraße

Die Baumstämme am Wupperufer in Opladen stehen im Wasser, der Fluss hat sich in den vergangenen Tagen breit gemacht. Auch Dhünn und Rhein sind derzeit ob des Regens der vergangenen Tage ordentlich angeschwollen. Die Hochwasserbereitschaft der städtischen Technischen Betriebe hält die Lage sehr genau im Auge, meldet die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion.