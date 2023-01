Pegel von Wupper, Dhünn, Rhein in Leverkusen noch im unkritischen Bereich Hochwassergefahr – Stadt sperrt Unterführung an der Bismarckstraße

Der Verband will am Samstag die Abgabe aus den Talsperren wegen des vorhergesagten Niederschlags erhöhen, „um möglichst viel Stauraum in der Wupper-Talsperre freizuhalten. Aktuell liegt ihr Stauinhalt bei rund 18 Mio. Kubikmetern, rund sieben Mio. Kubikmeter Puffer stehen derzeit zur Verfügung“, berichtet Sprecherin Susanne Fischer. Die Abgabe aus den Talsperren im Bergischen in die Wupper sei aber so bemessen, dass sie „nach derzeitigen Erkenntnissen und unter Berücksichtigung der aktuellen meteorologischen Vorhersagen nicht in Bereichen weiter flussabwärts zu Problemen führt“, ergänzt die Sprecherin.