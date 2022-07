Hochwasser in Leverkusen : Dramatisch – die Juli-Flut im DRK-Altenheim

Martha Reetz (r.) und Gertrud Szarata. Letztere zeigt, wie hoch das Wasser stand, als sie den Feuerwehrmann im Wasser oben vom Balkon aus sah. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Die Einrichtung an der Düsseldorfer Straße in Opladen traf es vor einem Jahr heftig: das Gebäude unter Wasser, vier Heizungsanlagen zerstört, 2000 Akten vernichtet. Doch Mitarbeiter und Bewohner hielten zusammen. Zwei der Pflegekräfte, die in den Wochen nach der Katastrophe Tag und Nacht Quartier im Heim nahmen, wohnen noch immer dort.