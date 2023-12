Dhünn, Wupper und Rhein in Leverkusen deutlich angeschwollen Hochwasserwelten an der A 59

Die Pontonbrücke in Rheindorf ist eine einsame Insel in den Fluten, die A 59 zu einem Steg übers Wasser geworden – an der Wuppermündung ist aktuell Land unter. An der Pontonbrücke staut sich ein riesiger Berg von Treibholz. Rheinspaziergang zwischen den Jahren? Muss wohl ausfallen.