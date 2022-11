Mensch & Stadt Im Forum erklingt ein Melodram mit China-Touch

Das Projekt sei so großartig, schwärmt der Musiker Werner Ehrhardt, besonders jetzt, in den letzten Wochen vor der Uraufführung des Oratoriums oder Melodrams „Daodejing“. Denn nun kommen allmählich die einzelnen Komponenten zusammen, die am Freitag, 25. November, im Forum zu einer absolut ungewöhnlichen Veranstaltung zusammenfließen. Ziel ist eine klangliche und geistige Verschmelzung zweier so unterschiedlicher Kulturkreise Chinas und Westeuropas, die der Komponist Karsten Gundermann in seinem neuen Werk kombiniert hat.