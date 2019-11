Hochmasten werden abgebaut : Die Riesen fallen wieder

Ab nächster Woche lässt die Stadt weitere Hochmasten am Europaring abbauen. Foto: Schütz, Ulrich (us)

Bis 2021 sollen 15 Hochmasten am Europaring demontiert sein, nächste Woche startet eine weitere „Fällaktion“. Es kommt zu Behinderungen.

Ab kommender Woche fallen sie wie Dominosteine: Die Stadt rückt weiteren Hochmasten zuleibe. Die Flutlichtriesen an der Abfahrt zum Neuenhof verschwinden aus dem Stadtbild ebenso wie ein Mast an der Windthorststraße und ein weiterer in der Zufahrt zum Europaring (Fahrtrichtung Wiesdorf) aus Richtung Olof-Palme-Straße. Damit ist die Stadt ihrem ursprünglichen Zeitplan fast schon ein Stück voraus.