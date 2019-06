Sommertemperaturen : Hitze: Die Alpaka-Dusche ist in Betrieb

„Bademeister“ Christian Ehrhardt ist derzeit der Alpakas liebster Pfleger. Denn er spendiert ihnen im Tierpark Reuschenberg eine herrliche Dusche in diesen heißen Tagen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Leverkusener Schulen stellen auf Kurzstunden um. Waldbrandgefahr sehr hoch. Kein Hitzefrei für die Müllabfuhr.

Ralf Pilgram schläft derzeit unruhig – wegen der warmen Nächte. Aber auch, weil „die Waldbrandgefahr quasi stündlich steigt“, sagt der Leverkusener, der die Forstverwaltung für den Bürgerbusch und den Scherfenbrand inne hat. Deswegen geht Pilgram besonders wachsam durch die großen Waldstücke in der Stadt, hebt Flaschen und Glasscherben auf. Bleiben sie liegen und „die Sonne steht in einem gewissen Winkel, entsteht der Brennglaseffekt“, sagt er. „Eine ganz gefährliche Sache.“ Eine waldbrandgefährliche. Denn ohnehin sei das Unterholz rappeltrocken, die Fichten durch Borkenkäferbefall braun. Einen Flächenbrand habe es neulich an der Bahnstrecke in der Fixheide gegeben. „Das ist nicht weit weg vom Bürgerbusch. Wenn da die Funken geflogen wären...“ Sein Appell an Waldbesucher: keine Zigaretten und Flaschen im Wald.

Wenig Schlaf bekommen auch die Mitarbeiter im Tierpark Reuschenberg. „Wir fangen früher mit der Arbeit an, statt um 7 Uhr bereits zwischen 4.30 und 5 Uhr“, berichtet Leiterin Sabine Honnef. Die Arbeiten in Bereichen, die von der Sonneneinstrahlung betroffen sind, werden am Morgen erledigt, Arbeiten im Schatten später.

Info Stadt ergrefit noch keine besonderen Maßnahmen Grillverbot wie im Sommer 2018 erteilt die Stadt derzeit noch nicht, heißt es. Sie greift auch noch nicht zu besonderen Maßnahmen: Stadtbäume werden derzeit noch nicht gewässert.

Zwischendrin wird geduscht. Die Brause spendieren sich die Mitarbeiter nicht gegenseitig, sondern den Alpaka-Damen. „Die duschen für ihr Leben gerne“, verrät Honnef, die darauf hofft, dass über eine aktuelle Aktion eine Sensortechnik angeschafft werden kann, die die Damen selbst betätigen, um die Brause zu bedienen. Während sich viele tierische Bewohner in den Schatten verkriechen, kühlt sich der Luchs das Bäuchlein im Teich mit Wasser. Hitzefrei im Tierpark gibt es nicht.

Erst recht nicht bei der Müllabfuhr. Die darf – das ist gesetzlich geregelt – nicht ein, zwei Stunden früher ihre Runde beginnen. „Wenn dann nämlich die Behälter noch nicht an die Straße gestellt wurden, müssten sie zweimal ihre Runde drehen“, sagt Claus-Dieter Steinmetz vom Entsorger Avea. Aber die Mitarbeiter arrangierten sich, legten manchmal zehn Minuten früher los. Arbeitgeber Avea stellt Mineralwasser zur Verfügung. „Das gehört zu unseren Sozialleistungen“, sagt Steinmetz. „Damit sich jeder versorgen kann. Unterwegs, aber auch auf unseren Anlagen, etwa am Wertstoffhof, wo Mitarbeiter an den Containern im Freien stehen.“ Unter Sonnenschirmen.