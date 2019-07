Hitzerekord : Heiß, heißer . . .  Leverkusens Hotspots

Info

Hitzesommer gab es schon einige: Der letzte Rekordsommer liegt 16 Jahre zurück. 2003 ging es im Rheinland heiß her. Am 12. August wurde die höchste NRW-Tageshöchsttemperatur mit 40,1 Grad in Euskirchen gemessen. 1947 steht an zweiter Stelle. Es gab es laut Klimabüro in Essen am 27. Juni in Köln 37,9 Grad. 1983 wurde in Deutschland erstmals die 40-Grad-Grenze geknackt. In Köln waren es am 17. Juli damals 35,8 Grad.