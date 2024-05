Vom 9. bis 11. Mai in Leverkusen Hitdorfer Schützen feiern mit Wettbewerb, Kirmes und Co.

Traditionell sind die Hitdorfer Sankt Sebastianus-Schützen ziemlich früh im Festjahr der örtlichen Bruderschaften dran. In diesem Jahr gibt es beim dreitägigen Schützenfest vom 9. bis 11. Mai einige Neuerungen. Zwar bleibt der Donnerstag als Traditionstag erhalten. Wie gewohnt ermittelt die Jugend am 9. Mai auch diesmal ihre Sieger nach dem Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche Sankt Stephanus. Der große Festzug durch den Rheinort mit Beteiligung von Musikzügen sowie Abordnungen befreundeter Vereine und Ortsgruppen startet erneut ab 14.30 Uhr in der Straße „Am Werth“. Während und nach dem Festzug ist die Cafeteria in der Stadthalle geöffnet.