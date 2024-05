Bei der Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft Hitdorfer Schützen feiern auf runderneuertem Kirmesplatz

Besser hätte die Festlichkeit nach dreijähriger Pause nicht laufen können, waren alle Beteiligten und ganz besonders Vereins-Geschäftsführer Marcel Tripp überzeugt. Zum Auftakt am Feiertag stand ein Gottesdienst in der Sankt Stephanus-Kirche auf dem Programm, ehe die Schützenjugend am Schießstand um den Sieg wetteiferte. Taylor Roth ging mit 154 Treffern als neuer Schülerprinz aus dem Rennen hervor, Jungprinzessin Anna Seidel gewann beim 132. Schuss mit dem Kleinkaliber.