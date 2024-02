Wasserverbindung zwischen Leverkusen-Köln Aus für die alte Hitdorfer Rheinfähre

„Mit einer klimafreundlichen, batteriebetriebenen Personen- und Fahrradfähre zwischen Hitdorf und Köln-Langel würden wir die Verkehrswende hin zu alternativen Mobilitätsangeboten erfolgreich umsetzen“, sagt Oberbürgermeister Uwe Richrath. „Durch eine gute Einbindung in das Tarifsystem des Deutschlandtickets und im besten Fall in den ÖPNV-Verbund würde die Fähre auch in Zukunft ein wichtiger Baustein zur Verbindung der nördlichen Stadtteile von Leverkusen und Köln darstellen.“ Der Wegfall des Pkw-Transports und damit auch des Autoverkehrs in Hitdorf, würde einen deutlichen Gewinn für Anwohner und Besucher bedeuten. Richrath: „Oberste Priorität hat für mich, dass die Fährverbindung und damit hoffentlich auch der traditionsreiche Name Fritz Middelanis für den historischen Fähr- und Hafenort erhalten bleibt.“