Hitdorfer leistet Entwicklungshilfe : Ein Quantensprung in der Medizin Perus

Der Hitdorfer Arzt Klaus Roth engagiert sich in seinem Ruhestand für die medizinische Versorgung der Menschen in Südamerika. Diese liegt weit hinter deutschen Standards zurück. Doch die politische Lage verhindert schnelle Hilfe.

Kurz nach seiner Pensionierung verbrachte er zwei Monate in Peru. Aber nicht nur, um die Sehenswürdigkeiten des Landes zu erkunden. Sondern vor allem, um in der Universidad Nacional (Nationaluniversität) von Trujillo – mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt in Peru – zu arbeiten. Obwohl der 72-Jährige inzwischen nicht mehr am Operationstisch steht, setzt er sein Engagement fort. Zusammen mit seinem Kölner Kollegen Jürgen Nuding (79) hat er sich vorgenommen, das Leben der armen Menschen im Land erträglicher zu gestalten. Aktuell versuchen die Männer, in der Klinik einen radiologisch-urologischen Arbeitsplatz nach europäischem Standard einrichten zu können. Mit Hilfe dieses Röntgentisches gelänge ein Quantensprung in dem Land, das gegenüber deutschen Standards um rund 50 Jahre zurückliegt. „Wir haben einen gebrauchten Tisch geschenkt bekommen und nach Peru transportiert“, beschreibt Roth. Der Neupreis für dieses Gerät – in ganz Peru gibt es bislang nur zwei – würde 350.000 Euro betragen.