Festmesse in St. Stephanus Hitdorfer Kirchenchor Cäcilia feiert 150-jähriges Bestehen

Während ganz Leverkusen im Fußballfieber versinkt, geht es am Sonntag in Hitdorf vermutlich etwas gelassener zu. Denn dort feiert der Kirchenchor Cäcilia sein 150-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum versammeln sich Chormitglieder, Verwandte, Freunde und Bekannte um 9.30 Uhr bei einer Festmesse in der Kirche Sankt Stephanus, ehe sie zur Feier mit buntem Programm, Imbiss sowie Kaffee und Kuchen in die Stadthalle wechseln.