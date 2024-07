Offizieller Start in Leverkusen Stadtdechant segnet die Hitdorfer Fähre

Ende gut, alles gut: am Montag, 29. Juli, startet die Fähre „St. Michael“ den offiziellen Betrieb zwischen Hitdorf und Köln-Langel. Um 14 Uhr wird Oberbürgermeister Uwe Richrath am Anleger die Fähre offiziell auf ihre erste Fahrt schicken. Als besondere Auszeichnung für seinen langjährigen Einsatz für Belange der Stadt wird sich der Hitdorfer Heinz Brinkschulte ins Goldene Buch der Stadt auf dem Fährschiff eintragen. Zuletzt hatte er mit seiner Spende von fast 100.000 Euro die Anschaffung der Fähre „St. Michael“ überhaupt erst möglich gemacht. Sein Engagement wird zusätzlich mit einer Plakette auf dem Schiff gewürdigt. Außerdem wird Pfarrer und Stadtdechant Heinz-Peter Teller die „St. Michael“ vor der ersten offiziellen Fahrt segnen. Am Freitag wurden auf Kölner Seite die Schweißarbeiten am dortigen Anleger abgeschlossen.