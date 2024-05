Leverkusener Stadtchef macht bei Hitdorfer Fähre Druck OB drängt auf Gesellschafterversammlung

Uwe Richrath fordert in einem Schreiben an den Geschäftsführer der Rheinfähre Köln-Langel/Hitdorf GmbH „eine unverzügliche Einberufung einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung“, informiert die Stadt. „Grund sind die aktuellen Entwicklungen in Sachen Rheinfähre, die von großer Tragweite für die Rheinfähre und die Interessen der Städte Leverkusen und Köln sind.“