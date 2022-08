Trotz Niedrigpegel weiter in Betrieb : Hitdorfer Fähre hat noch Wasser unterm Kiel

Hitdorf „Bis zum Wochenende (13./14. August) wird sicherlich noch gefahren“, sagt Christian Lorenz, Sprecher der Häfen und Güterverkehr Köln (HGK), die die Fähre betreibt.

Fritz Middelanis setzt noch über. Die Rheinfähre dieses Namens „ist derzeit auf dem Rhein unterwegs“, sagt Christian Lorenz, Sprecher der Häfen und Güterverkehr Köln (HGK), die die Fähre betreibt. Dass die Fähre Medienberichten zufolge wegen des Rheinniedrigwassers kurz vor dem Fahrstopp steht, weist er zurück. „Bis zum Wochenende wird sicherlich noch gefahren.“ Dienstag habe es von Elwis, dem Elektronische Wasserstraßen-Informationsservice der deutschen Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, sogar geheißen, der Pegelstand des Rheins in Köln steige im Tagesverlauf um einige Zentimeter. In der Tat geht Elwis von einer Steigerung von 90 Zentimetern am Morgen auf 93 am späten Abend aus und für Mittwoch von einem Anstieg bis auf 95 Zentimeter. Für Freitagabend/Samstagmorgen nennt die Vorhersage rund 88 Zentiemter am Kölner Pegel. Der ist auch ausschlaggebend für den Fährbetrieb in Hitdorf. Bei welchen Pegelstand der eingestellt werden muss, sei auf den Zentimeter genau nicht zu sagen, merkt Lorenz an, „2018 war bei 80 Zentimetern in Köln Schluss. Aber der Rhein verändert sich auch.“ Der Fährbetrieb werde so lange wie möglich aufrechterhalten. Generell sei ein ester Schritt, die Ladung zu reduzieren, also etwa auf den Transport von Lkw oder Traktoren zu verzichten. Noch aber steht die Ampelanzeuge zum Fährbetrieb in Hitdorf, den viele als Alternative zur A 1-Brücke nutzen, auf der Internetseite der HGK auf grün.